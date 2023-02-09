Проект благоустройства площади Революции в Нижнем Новгороде будут дорабатывать. Фото: ИРГСНО.

Проект благоустройства площади Революции перед железнодорожным вокзалом в Нижнем Новгороде будут дорабатывать. Об этом «КП – Нижний Новгород» рассказали в АНО «Центр 800».

- В связи с изменением проекта организации дорожного движения (ПОДД) проект реконструкции площади требует доработки – прокомментировали представители АНО «Нижний 800».

Так, в настоящее время разрабатывают проект организации дорожного движения. После этого благоустройство территории с учетом изменений будет снова возобновлено.

Напомним, работы по благоустройству площади Революции в Нижнем Новгороде планировали начать в сентябре 2021 года. После этого сроки благоустройства перенесли.

Обновить планировалось территорию по нечетной стороне площади Революции, ограниченную улицами Даля, Советской, проезжей частью площади Революции и красной линией застройки. Это должен был быть первый этап благоустройства.