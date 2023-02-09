В 2022 году «ТНС энерго НН» ограничил энергоснабжение 269 предприятиям-должникам

Для успешной борьбы с должниками всех категорий «ТНС энерго НН» ведет активную судебную работу, взыскивая долги в судебном порядке. Однако в некоторых случаях энергетикам приходится идти на крайние меры и ограничивать подачу электроэнергии неплательщикам. Ведь сохранение высокого уровня платежной дисциплины – залог надежного энергоснабжения всего региона.

В 2022 году из-за халатного отношения к обязательствам по оплате потребленной электроэнергии временно ограничить подачу ресурса, до погашения долга, пришлось 269 предприятиям. Общая сумма долга отключенных должников-юридических лиц составила 208,5 млн рублей.

После погашения задолженности энергоснабжение было восстановлено 229 предприятиям. С оставшихся неплательщиков задолженность будет взыскана в установленном законом порядке.

Гарантирующий поставщик призывает предприятия и организации Нижегородской области оплачивать электроэнергию вовремя и в полном объеме, чтобы избежать судебных разбирательств, ограничения энергоснабжения, оплаты штрафных санкций, изъятия имущества и уголовного преследования.