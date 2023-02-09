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НовостиОбщество9 февраля 2023 7:02

Нижегородские депутаты просят деньги у правительства РФ на борьбу с борщевиком

Борщевик Сосновского опасен, он может спровоцировать сильнейший ожог на коже
Полина ШИБАЛКИНА
Борщевик Сосновского опасен, он может спровоцировать сильнейший ожог на коже

Борщевик Сосновского опасен, он может спровоцировать сильнейший ожог на коже

Фото: Павел КЛОКОВ

Депутаты Заксобрания Нижегородской области планируют обратиться к зампредседателю правительства РФ Виктории Абрамченко с предложением о разработке федеральной программы по борьбе с борщевиком. Проект постановления опубликован на сайте областного парламента.

Стоит отметить, что борщевик Сосновского опасен, он может спровоцировать сильнейший ожог на коже. Так, в Нижегородской области площади, занятые борщевиком, составляли 6 387 га за 2022 год. При этом наблюдается тенденция устойчивого разрастания борщевика.

В 2022 году на борьбу с ядовитым растением было выделено 14 миллионов рублей из областного бюджета, а также около 15 миллионов рублей из муниципальных бюджетов. По словам депутатов, принимаемых на региональном уровне мер недостаточно.

- Для эффективной борьбы с данным сорняком необходима химическая обработка зараженной площади в течение не менее трех лет подряд, что влечет за собой значительные финансовые затраты, - говорится в проекте постановления.

В связи с этим депутаты Заксобрания Нижегородской области попросили рассмотреть вопрос о разработке и принятии государственной программы на федеральном уровне по борьбе с борщевиком.