Нижегородские депутаты просят деньги у правительства РФ на борьбу с борщевиком

Борщевик Сосновского опасен, он может спровоцировать сильнейший ожог на коже Фото: Павел КЛОКОВ

Депутаты Заксобрания Нижегородской области планируют обратиться к зампредседателю правительства РФ Виктории Абрамченко с предложением о разработке федеральной программы по борьбе с борщевиком. Проект постановления опубликован на сайте областного парламента.

Стоит отметить, что борщевик Сосновского опасен, он может спровоцировать сильнейший ожог на коже. Так, в Нижегородской области площади, занятые борщевиком, составляли 6 387 га за 2022 год. При этом наблюдается тенденция устойчивого разрастания борщевика.

В 2022 году на борьбу с ядовитым растением было выделено 14 миллионов рублей из областного бюджета, а также около 15 миллионов рублей из муниципальных бюджетов. По словам депутатов, принимаемых на региональном уровне мер недостаточно.

- Для эффективной борьбы с данным сорняком необходима химическая обработка зараженной площади в течение не менее трех лет подряд, что влечет за собой значительные финансовые затраты, - говорится в проекте постановления.

В связи с этим депутаты Заксобрания Нижегородской области попросили рассмотреть вопрос о разработке и принятии государственной программы на федеральном уровне по борьбе с борщевиком.