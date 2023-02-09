Зрительный зал нижегородского драмтеатра обновят в 2023 году. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижегородский театр драмы им. М. Горького отремонтируют в 2023 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович в своем телеграм-канале.

В частности, в театре обновят коммуникации, систему кондиционирования и отремонтируют зрительный зал.

Нижегородский драматический театр входит в пятерку старейших театров России. В этом году он празднует свое 225-летие.

- Драмтеатр — наша гордость и национальное достояние. И я желаю ему оставаться таким же самобытным, смелым и честным. Театр должен развивать эстетические вкусы людей, а не угождать им. Здоровый консерватизм очень правильно заземляет нашу культуру, - написал Олег Беркович по случаю юбилея.