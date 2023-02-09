Маршруты трех автобусов в Новинках сократят из-за «Лыжни России» 11 февраля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Маршруты трех автобусов А-1, А-15, а также №371 сократят в Новинках из-за проведения спортивных соревнований «Лыжня России» 11 февраля. Ограничения будут действовать с 7 до 16 часов, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

В частности, маршрут №371 будет ходить до улицы Приокской, а в сторону Нижнего Новгорода автобусы будут ходить по Приокской улице. Остановка будет организована около стелы «Окский берег».

Въезд в Новинки со стороны улицы Окской до полудня будет организован через улицы Приокская и Богородская, а выезд из поселка – через улицы Нижегородская и Магистральная.

Улицы Гагарина и Новая будут частично закрыты для проезда и парковки, автомобилистов просят обращать внимание на временные дорожные знаки и указатели.