Полиция проводит проверку после нападения на квартиру дочери нижегородского художника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде полиция проводит проверку после нападения на квартиру дочери художника Николая Мидова. Об этом пишет «АиФ - НН» со ссылкой на ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел на днях в квартире на улице Богородского. Сам Николай Мидов умер в 2022 году, и с тех пор в его мастерской живет дочь Людмила.

Члены регионального отделения Союза художников России уверены, что женщина занимает жилплощадь незаконно и должна ее освободить, к тому же там накопились большие долги за коммунальные услуги, которые она не оплачивает.

На днях художники проломили топором дверь, пытаясь выгнать Людмилу из квартиры. Женщина написала заявление в полицию.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.