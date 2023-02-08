Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Богородском районе Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Богородском районе с участием автомобилей Toyota Land Cruiser и Chevrolet Niva. Авария произошла 7 февраля на автодороге «Богородск-Ключищи».

– По имеющимся на данный момент сведениям, водитель 1982 года рождения, управляя Toyota Land Cruiser, превысил установленную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Chevrolet Niva, за рулем которой находился мужчина 1964 года рождения, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, удар был такой силы, что у отечественного внедорожника сплющило капот до самого лобового стекла. Водитель Chevrolet Niva скончался на месте от полученных травм. По информации госавтоинспекции, у водителя иномарки были признаки опьянения.

Стоит отметить, что нижегородец ранее привлекался к ответственности за превышение скорости, проезд на «красный» сигнал светофора и другие нарушения правил дорожного движения.

Следственным отделом МВД России «Богородский» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». За совершение подобного преступления нижегородцу может грозить до 12 лет заключения.