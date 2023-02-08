Бывший мэр Нижнего Новгорода выступил против парковки на улице Кожевенной Фото: Яндекс.Карты

Бывший мэр Нижнего Новгорода, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев выступил против парковки на улице Кожевенной. Эта улица была благоустроена к 800-летию города и является пешеходной.

– Ежедневно на улице в исторической части города много туристов , которым не нравится «самодеятельность» местных автолюбителей, – пишет в своем телеграм-канале Юрий Лебедев.

Кроме того, депутат обратился к сотрудникам ГИБДД с просьбой посетить улицу, чтобы напомнить автомобилистам о правилах дорожного движения.

– Только не штрафуйте их и не отбираются права, уверен, беседы будет достаточно, – добавил Юрий Лебедев.

Стоит отметить, что 6 февраля, когда бывший мэр посетил пешеходную улицу, он насчитал 23 незаконно припаркованных автомобиля.