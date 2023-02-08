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НовостиОбщество8 февраля 2023 15:34

Бывший мэр Нижнего Новгорода выступил против парковки на улице Кожевенной

Юрий Лебедев попросил сотрудников ГИБДД обратить внимание на проблему
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Бывший мэр Нижнего Новгорода выступил против парковки на улице Кожевенной

Бывший мэр Нижнего Новгорода выступил против парковки на улице Кожевенной

Фото: Яндекс.Карты

Бывший мэр Нижнего Новгорода, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Лебедев выступил против парковки на улице Кожевенной. Эта улица была благоустроена к 800-летию города и является пешеходной.

– Ежедневно на улице в исторической части города много туристов , которым не нравится «самодеятельность» местных автолюбителей, – пишет в своем телеграм-канале Юрий Лебедев.

Кроме того, депутат обратился к сотрудникам ГИБДД с просьбой посетить улицу, чтобы напомнить автомобилистам о правилах дорожного движения.

– Только не штрафуйте их и не отбираются права, уверен, беседы будет достаточно, – добавил Юрий Лебедев.

Стоит отметить, что 6 февраля, когда бывший мэр посетил пешеходную улицу, он насчитал 23 незаконно припаркованных автомобиля.