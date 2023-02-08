Иван Носков: «Первоочередная задача институтов и техникумов Дзержинска – уже сейчас предметно работать с промышленными предприятиями»

8 февраля, в День российской науки, глава города Дзержинска Иван Носков совместно с президентом ассоциации «Дзержинскхимрегион», генеральным директором ООО «ОКАПОЛ» Дмитрием Огородцевым и генеральным директором ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Наилем Гиниятовым встретился со студентами, преподавателями и научными сотрудниками Дзержинского политехнического института, филиала Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Главе города рассказали об основных научных направлениях и разработках, о достижениях за прошлый год, а также провели для гостей экскурсию по научно-исследовательским лабораториям.

«В Дзержинске в последние несколько лет активно развивается промышленная отрасль, не только модернизируются уже существующие предприятия, но и открываются новые. Яркий пример – особая экономическая зона «Кулибин» и Экотехнопарк, который станет одним из первых в России и расположится именно на территории нашего городского округа. Поэтому первоочередная задача институтов и техникумов Дзержинска – уже сейчас предметно работать с промышленными предприятиями, тем более они крайне заинтересованы в молодых перспективных специалистах, – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков. – Дзержинский политехнический институт взрастил уже немало талантов, многие выпускники трудятся на наших предприятиях. Преподаватели института ведут активную работу не только со студентами, но и со своими будущими абитуриентами – школьниками. От души поздравляю весь преподавательский и научный состав с профессиональным праздником!»

Во время встречи старший научный сотрудник кафедры «Химические и пищевые технологии» Дмитрий Орехов рассказал о перспективах развития своего проекта по разработке полимеров медицинского назначения – наноконтейнеров для контролируемой доставки в организме противоопухолевых и антибактериальных лекарств. В прошлом году с этой разработкой он стал одним из победителей конкурса Российского научного фонда для молодых ученых, а в 2021 году получил грант Президента РФ. Также гостям рассказали об исследованиях в области «зеленой химии» и о разработке новых способов получения промышленно важных продуктов на основе амидов жирных кислот.

8 февраля отмечается День российской науки

«На любом предприятии, независимо от его масштаба, все решают кадры. Чтобы они были квалифицированными и соответствовали запросам нашего времени, их надо готовить, причем начиная со школьной скамьи, с профориентации. У Дзержинска есть очень хороший актив в виде Политеха, который является альма-матер для людей, развивающих химическую отрасль. Более того, все предприятия, входящие в ассоциацию «Дзержинскхимрегион», готовы взаимодействовать с институтом, напрямую работать со студентами, делиться с ними опытом и совместно развивать научные проекты. Например, нашему предприятию было бы интересно поработать со студентами Политеха в направлении экологии, фармации и переработки полимеров, – поделился президент ассоциации «Дзержинскхимрегион», генеральный директор ООО «ОКАПОЛ» Дмитрий Огородцев. – Я сам выпускник дзержинского Политеха и очень благодарен своим педагогам за титанический труд! Вы не только совершенствуете настоящее, но и создаете задел на будущее».

Также в планах у главы города Дзержинска посещение Дзержинского химического техникума им. Красной Армии вместе с руководителями промышленных предприятий.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска