18 млн рублей планируют выделить жителям Херсона на покупку жилья в Нижегородской области Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

18 млн рублей планируют выделить жителям Херсона и части Херсонской области на покупку жилья в Нижегородской области. Проект внесения изменений в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» находится на рассмотрении Законодательного собрания Нижегородской области.

Дополнительные 18 018,7 тысяч рублей хотят направить на единовременные и социальные выплаты для приобретения жилья жителями Херсона, которые были вынуждены покинуть свои дома и экстренно прибыли в Нижегородскую область для постоянного проживания.

Ранее мы сообщали, что 7 апреля 2022 года в Нижний Новгород прибыли порядка 500 вынужденных переселенцев, большинство из них – жители Мариуполя.