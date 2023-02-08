Нижегородская кардиохирургическая больница имени Королева получила статус НИИ

Нижегородская кардиохирургическая клиническая больница становится научным центром. Фото из Тг-канала Давида Мелик-Гусейнова.

Нижегородская кардиохирургическая клиническая больница имени академика Королева получила статус научно-исследолвательского института. Соответствующее заявление сделал глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов, обращаясь к подписчикам в своем Телеграм-канале.

По словам министра, теперь это не только учебное учреждение, но и научный центр, наличие которого даст толчок к развитию системы здравоохранения в регионе.

- Кто-то скажет, что от названия ничего не зависит. Я не соглашусь. Статус НИИ позволит претендовать больнице на участие в международной научной повестке, а также использовать для своего развития еще один канал финансирования - гранты и специальные научные премии.

Поставили цель - привлечь в 2023 году дополнительно порядка 100 млн рублей на научную работу, - сказал он.

Уже сейчас специалисты клинической больницы (СККБ) решают сложнейшие задачи, которые не имеют дублирования в федеральных центрах. Получение нового статуса позволит расширить их возможности.