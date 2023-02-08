В Нижегородской области отличившимся в ходе специальной военной операции росгвардейцам вручены государственные награды

В Дзержинске глава города Иван Носков вручил военнослужащим воинской части Приволжского округа Росгвардии государственные награды. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции, двое росгвардейцев удостоены медали Жукова.

Почетными гостями мероприятия стали директор Федерального казенного предприятия «Завод имени Я.М. Свердлова» и помощник благочинного Воскресенского округа Нижегородской епархии по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями иерей Арсений Семенов.

Более 20 военнослужащим – участникам специальной военной операции – вручены благодарственные письма главы города Дзержинска, почетные грамоты директора завода имени Свердлова и ценные подарки от директора ОКБМ имени И.И. Африкантова.

«Вы с честью и достоинством выполнили поставленные перед вами задачи и проявили мужество. За это вам большое спасибо! Желаю каждому из вас семейного благополучия и мирного неба над головой», – обратился к награжденным командир воинской части подполковник Евгений Новиков.

Участники торжественного мероприятия поздравили личный состав воинской части с заслуженными наградами.

«В истории нашего государства очень часто будущее России зависело от храбрости русского солдата, знаний и умений офицеров, мудрости и опыта военачальников. Профессиональные и человеческие качества военнослужащих, их самоотверженность, верность воинскому долгу в наше время снова выходят на передний план. От них опять зависит будущее России, свобода и мирное небо над головами ее граждан. Уверен, что ваши награды абсолютно заслуженны, и вы еще не раз станете примером верного служения Отечеству!» – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Напомним, в ноябре 2022 года глава города Дзержинска Иван Носков вручал награды и медали Минобороны РФ дзержинским военнослужащим, проходящим службу в Белгородской области.

Источник: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.