Каковы цены на недвижимость в Стамбуле?

Цены на недвижимость в Стамбуле продолжают расти день ото дня, но это не останавливает иностранных инвесторов. Каковы же причины этого? Одной из причин этого может быть удобное расположение и историческая значимость города Стамбул. Турция, занимающая стратегически важное положение, интересна также своими различными культурами, будучи окруженной морями с трех сторон. Кроме того, сектор недвижимости в Турции, который принимает множество покупателей не только для проживания, но и в инвестиционных целях, пользуется популярностью в мире на протяжении многих лет. Если говорить о ценах на недвижимость в Стамбуле, то средние цифры могут составлять 130.000$ за квартиру с 2 спальнями и залом.

Какие факторы определяют цены на недвижимость в Стамбуле?

Турецкий сектор недвижимости, особенно за последние десять лет, значительно вырос и предлагает все более привлекательные возможности для инвесторов. Хотя негативные последствия недавнего экономического кризиса, коронавируса, войн, а также глобального финансового спада особенно ощущаются на рынках недвижимости Европы и США, но рынок недвижимости в Турции является многообещающим. Стамбул имел самую высокую долю в продажах домов - 259 тысяч 654 дома и 17,5%. Это говорит о том, что Турция на рынке недвижимости имеет необычайный потенциал роста. Цены на недвижимость в Турции зависят от множества различных факторов.

Ниже перечислены основные факторы, определяющие цены на недвижимость:

· Характеристики квартиры

· Тип квартиры

· Местоположение

· Возраст недвижимости

Характеристики квартиры

Такие факторы, как возраст здания, этаж дома, квадратный метр, этаж, на котором он расположен, и наличие лифта в здании также имеют большое значение при определении стоимости дома.

Тип квартиры

Квартира - это помещение в здании, состоящее из нескольких комнат, кухни и ванной комнаты, достаточно большое для проживания одного человека или семьи. Интерьеры квартир различаются в зависимости от квадратного метра. Доступны такие варианты планировок квартир, как 4+1,3+1,2+1,1+1. При выборе квартиры предлагаются такие варианты, как промежуточная квартира, средний круг и угловая квартира.

Местоположение

Центральность, обусловленная местоположением и расположением недвижимости, имеет большое значение. Историческая, социальная и культурная структура и развитие региона, его коммерческая плотность, пейзажи, окружающая среда и природные красоты влияют на стоимость недвижимости.

Возраст недвижимости

Возраст здания очень важен. Лучше не покупать очень старый дом. Дом, которому 35-40 лет, имеет высокий риск разрушения при землетрясении. Необходимо учитывать возраст приобретаемого дома.

Легко ли купить недвижимость в Турции?

Если вы являетесь иностранным инвестором, вы можете легко инвестировать в недвижимость в Турции и иметь дополнительные права. Для иностранных покупателей приобретение недвижимости в Турции может стать очень выгодным инвестиционным вложением благодаря разнице в обменных курсах. Прежде всего, в дополнение ко всем официальным процедурам покупки жилья, для иностранцев требуется перевод удостоверения личности и паспорта, а также нотариальное заверение. Это делается для того, чтобы обеспечить вашу защиту в стране, где вы являетесь иностранцем, все остальные процедуры такие же, как и для каждого гражданина.

Как найти надежного агента по недвижимости?

Если вы хотите обратиться в надежную, подходящую вам контору по недвижимости и купить недвижимость в Турции Istanbul Property поможет вам во всех ваших сделках с недвижимостью и запросах благодаря своей опытной и хорошо оснащенной команде.

Сайт агентства недвижимости в Турции

Фото с сайта pxhere.com

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