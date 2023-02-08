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НовостиОбщество8 февраля 2023 13:33

В поселке Березовая пойма весной заработают новые очистные сооружения

АО «Нижегородский Водоканал» построили их из белорусских комплектующих
В поселке Березовая пойма весной заработают новые очистные сооружения

В поселке Березовая пойма весной заработают новые очистные сооружения

Тестирование новой станции очистки стоков в поселке Березовая пойма проверил Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Прежние очистные сообружения, построенные в советское время, практически полностью выработали свой ресурс. В рамках инвестиционной программы АО «Нижегородский Водоканал» построили из белорусских комплектующих новую станцию всего за несколько месяцев. Специалисты предприятия уже готовят ее к выходу на проектную мощность.

«Начали работы осенью: поставили блочно-модульную конструкцию, новые очистные сооружения. Все оборудование здесь белорусское, а значит, с нехваткой запчастей мы не столкнемся. Уже в декабре основные работы были закончены, и сейчас проходят пуско-наладочные работы. На полную мощность планируем выйти весной. Отмечу, что на новой станции вода будет проходить все современные стадии очистки: механическую, биологическую, физико-химическую, а также обеззараживание ультрафиолетом», – рассказал Юрий Шалабаев.

В Берёзовой пойме проживает почти 1000 человек, а новые очистные сооружения смогут обслуживать весь поселок и социальные объекты. Суточный объем очистки – 200 кубов сточных вод.

«Это станция полного цикла очистки. Она автоматизированная, фактически, работает без присутствия персонала. Уровень очистки существенно отличается от той технологии, которая применялась в середине прошлого века. Сегодня эта станция включает в себя узлы механической, анаэробной, оксидной очистки. Установлены системы ультрафильтрации и бактерицидной обработки ультрафиолетовыми лампами», – рассказал генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Илья Халтурин.

Одна из инновационных технологий, которые используют на станции очистки, – мембранный биореактор. Он очищает воду до показателей значительно выше нормативных. По словам подрядчика, такая технология применена в Нижегородской области впервые.

АО «Нижегородский Водоканал» построили их из белорусских комплектующих

АО «Нижегородский Водоканал» построили их из белорусских комплектующих

«Многое зависит от качества поступающих стоков. При должном обслуживании срок эксплуатации может достигать и 30, и 50 лет», – сообщил руководитель генподрядной организации ООО «ТМ» Алексей Мальцев.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»