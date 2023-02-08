В поселке Березовая пойма весной заработают новые очистные сооружения

Тестирование новой станции очистки стоков в поселке Березовая пойма проверил Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Прежние очистные сообружения, построенные в советское время, практически полностью выработали свой ресурс. В рамках инвестиционной программы АО «Нижегородский Водоканал» построили из белорусских комплектующих новую станцию всего за несколько месяцев. Специалисты предприятия уже готовят ее к выходу на проектную мощность.

«Начали работы осенью: поставили блочно-модульную конструкцию, новые очистные сооружения. Все оборудование здесь белорусское, а значит, с нехваткой запчастей мы не столкнемся. Уже в декабре основные работы были закончены, и сейчас проходят пуско-наладочные работы. На полную мощность планируем выйти весной. Отмечу, что на новой станции вода будет проходить все современные стадии очистки: механическую, биологическую, физико-химическую, а также обеззараживание ультрафиолетом», – рассказал Юрий Шалабаев.

В Берёзовой пойме проживает почти 1000 человек, а новые очистные сооружения смогут обслуживать весь поселок и социальные объекты. Суточный объем очистки – 200 кубов сточных вод.

«Это станция полного цикла очистки. Она автоматизированная, фактически, работает без присутствия персонала. Уровень очистки существенно отличается от той технологии, которая применялась в середине прошлого века. Сегодня эта станция включает в себя узлы механической, анаэробной, оксидной очистки. Установлены системы ультрафильтрации и бактерицидной обработки ультрафиолетовыми лампами», – рассказал генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Илья Халтурин.

Одна из инновационных технологий, которые используют на станции очистки, – мембранный биореактор. Он очищает воду до показателей значительно выше нормативных. По словам подрядчика, такая технология применена в Нижегородской области впервые.

АО «Нижегородский Водоканал» построили их из белорусских комплектующих

«Многое зависит от качества поступающих стоков. При должном обслуживании срок эксплуатации может достигать и 30, и 50 лет», – сообщил руководитель генподрядной организации ООО «ТМ» Алексей Мальцев.

Фото: АО «Нижегородский водоканал»