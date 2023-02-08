Подростка, готовившего нападение на нижегородскую школу, начали судить

Подростка, готовившего массовый расстрел в школе, начали судить. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Борском городском суде продолжается рассмотрение громкого дела о подростках, готовивших массовый расстрел в одной из школ Канавинского района Нижнего Новгорода. Так, 25 января должно было состояться первое заседание по этому делу, но оно было отложено. А следующее судебное разбирательство, 7 февраля, отложили из-за неявки свидетелей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новое заседание в суде назначили на 21 февраля. Судьи рассмотрит делопо статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство» (двух или более лиц; малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии; совершенное общеопасным способом; совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; из хулиганских побуждений).

Напомним, что об этой истории стало известно в январе прошлого года. Тогда были задержаны трое подростков, планирующих стрельбу – 16-летние Алексей и Ефим, а также 17-летний Александр (имена изменены – прим).

- Подростки познакомились в детском лагере прошлым летом, а уже в октябре начали строить ужасные планы. Юноши собирались пойти на такой чудовищный поступок из-за неприязни к окружающим. Теракт планировалось провести в одной из школ Канавинского района в апреле 2022 года, сейчас он предотвращен, - сообщили тогда экстренные службы.

Тем временем в домах подростков был проведен обыск, в ходе которого были изъяты личные дневники с подробными планами нападения, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, схемы расположения входов и камер наблюдения в школе. Также в комнате у одного из мальчиков были найдены детали для сборки снайперской винтовки.

- Мы придумали этакий чёрный список. Туда попадает один человек, от каждого из нас, которого мы яро ненавидим, - писал один из подростков в мессенджере, обсуждая с другими ребятами нападение.

Известно, что подростки намеревались ворваться в школу и расстрелять учителей и учеников. В ходе подготовки они уже выбрали дату и время убийства. К счастью, об их подготовке стало известно сотрудникам полиции и следователям. Все трои были арестованы.

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