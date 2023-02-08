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НовостиНовости компаний8 февраля 2023 13:06

Нижновэнерго приглашает на День клиента

Источник:kp.ru

9 февраля потребителей проконсультирует заместитель директора филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» по реализации услуг Дмитрий Сурнин.

«День клиента» состоится на площадке Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей с 9.00 до 19.00 по адресу: город Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, 5/2, 3-й этаж, конференц-зал (вход в здание со стороны набережной).

В ноябре – декабре 2022 года очный прием посетили 46 человек. Среди них – жители областного центра и ряда районов Нижегородской области.

Напоминаем, что данные встречи проходят еженедельно, по четвергам. Предварительная запись на прием не требуется. Справки по телефону +7(831) 431-85-64.