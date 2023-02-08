Нижегородский водоканал восстановил более 300 крышек люков

Одной из важных проблем, которую приходится решать «Нижегородскому водоканалу» - кража крышек люков с канализационных и водопроводных колодцев. Например, в прошедшем году на коммуникациях предприятия в различных районах города было похищено 315 крышек. Больше всего люков – 57 штук – исчезло в Сормовском районе, на втором и третьем местах Автозаводский (55) и Ленинский (53) районы города.

Чаще всего злоумышленники похищают крышки люков там, где колодцы скрыты от посторонних глаз - на газонах, в кустах и так далее. Открытые колодцы представляют серьезную опасность для здоровья и даже жизни людей и животных, особенно в зимнее время, когда их засыпает снегом, а на улице рано темнеет. Таким образом похитители не только наносят материальный ущерб организациям, но и создают риск провалиться в колодец.

«Нижегородский водоканал» призывает жителей города быть бдительными, передвигаться по газонам в осенне-зимний период осторожно и в случае обнаружения открытых люков незамедлительно сообщать о них городским службам. Отметим, что помимо Нижегородского водоканала колодец с отсутствующим люком может принадлежать компаниям, обеспечивающим теплоснабжение, связь, подачу газа и т.д.

Обнаружить открытые колодцы удаётся благодаря заявкам жителей города, а также во время регулярных обходов сетей сотрудниками АО «Нижегородский водоканал». После поступления в Центральную диспетчерскую службу АО «Нижегородский водоканал» заявки об открытом люке на место оперативно направляется аварийно-восстановительная бригада. Если на месте выясняется, что колодец, на котором отсутствует люк, относится к сетям, обслуживаемым Нижегородским водоканалом, его восстанавливают в течение суток. В местах, где позволяет технический регламент, Нижегородский водоканал устанавливает полиэтиленовые крышки, которые не представляют интереса для правонарушителей.

Колодцы сторонних организаций закрываются подручными материалами, огораживаются, а информация о необходимости восстановления крышки люка направляется владельцу сетей.

Если вы заметили, что на колодце отсутствует крышка, обращайтесь по круглосуточному номеру центральной диспетчерской службы Нижегородского водоканала 246-99-99. Также отправить заявку можно на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе «Сообщить о проблеме».

По каждому факту хищения Нижегородский водоканал подает заявление в правоохранительные органы. Правонарушителям, которых удается найти и привлечь к ответственности, грозит серьезное наказание – до 5 лет лишения свободы.

Фото: «Нижегородский водоканал»