Самый высокий выпуск автобусов НПАТ отмечен утром 8 февраля Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Самый высокий выпуск автобусов с начала 2022 года отмечен утром 8 февраля 2023 года в часы «пик» на маршрутах ГП «НПАТ». Выход был увеличен на маршруты А-12, А-37, А-40, А-41, А-62, А-64, А-77, А-85.

– Стабильно высокий выпуск отмечается на большинстве маршрутов предприятия, – рассказывает в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

Отметим, что лучшая работа была показана во втором парке «Нижегородпассажиравтотранса».

Но и среди частных перевозчиков зафиксирован высокий выпуск. Это автобусы перевозчиков ООО «Максимус», ООО «Восток», ООО «Конка», ООО «Рейс-НН», ООО «Рамкад» и ИП «Алиев».

Кроме того, выпуск трамваев и троллейбусов на маршрутах сегодня утром был равен 99 процентам.