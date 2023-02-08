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НовостиОбщество8 февраля 2023 10:26

Экономика Нижегородской области продемонстрировала положительную динамику в 2022 году

Прирост валового регионального продукта оценивается на уровне +0,1 процента
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Экономика Нижегородской области продемонстрировала положительную динамику в 2022 году

Экономика Нижегородской области продемонстрировала положительную динамику в 2022 году

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

По итогам 2022 года экономика Нижегородской области продемонстрировала положительную динамику. Прирост валового регионального продукта (ВРП) оценивается в +0,1%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам губернатора Глеба Никитина, экономике региона удалось адаптироваться к новым вызовам за счет федеральной и региональной поддержки.

– Хочется отметить руководство и коллективы предприятий и компаний региона. Именно в диалоге с бизнесом шла выработка мер поддержки и решений по секторам экономики, – отметил Глеб Никитин.

Катализаторами роста экономики в Нижегородской области в прошлом году стали строительный комплекс (+29,1%), агропромышленный комплекс (+12%), транспортный сектор (+6,2%), сектор платных услуг (+2,6%).

– Полученные результаты оказались лучше наших ожиданий. Мы преодолели спад и вышли на рост, несмотря на внешние вызовы, – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.