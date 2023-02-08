Евгений Люлин предложил повысить штрафы за нарушение тишины, чтобы решить проблему с «разливайками» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин на совещании по вопросам продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, предложил повысить штрафы за нарушение тишины и покоя граждан. По его мнению, это поможет в борьбе с так называемыми «разливайками». Размер административного наказания предлагают увеличить минимум в два раза. Об этом и других предложениях по изменению регионального и федерального законодательства сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Также для эффективного решения проблемы было предложено предоставить регионам право устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и места продажи алкоголя в общепитах, которые находятся в жилых домах и во дворах.

– «Разливайки» зачастую являются нарушителями общественного порядка, они с легкостью обходят ночной запрет на продажу алкоголя. Частая ситуация, когда «офис» или «магазин» со сменой арендатора или собственника помещения могут превратиться в разливочную. В таком случае жители вправе в судебном порядке аннулировать свое согласие на перевод жилого помещения в нежилое. Значит, мы должны помогать людям составлять и подавать такие исковые заявления. Пока изменения в федеральное законодательство не приняты – это реальный механизм помощи, – подчеркнул Евгений Люлин.