Планетарий Мининского университета предлагает к просмотру 10 полнокупольных программ

Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко на время ремонта переехал в планетарий Мининского университета. За первый месяц года вуз принял более 400 посетителей, организовав 57 показов. Всего в планетарии Мининского можно посмотреть 10 полнокупольных программ.

Планетарий педагогического вуза оснащен современным оборудованием и комфортными условиями для просмотра.

- В прошлом году мы закончили реконструкцию нашего планетария и теперь с радостью принимаем в Мининском школьников, а также их родителей и педагогов, - поделился ректор вуза Виктор Сдобняков. - Наша площадка объединяет современные цифровые технологии fulldom, позволяющие получать изображение с разрешением 4К, и проектор, изготовленный фирмой Carl Zeiss. Эта цифровая система помогает создать оптимальный контраст черного неба. Кроме того, недавно мы открыли Музей физики и астрономии, в котором представлены редкие экспонаты. Приглашаем всех желающих посетить наши пространства, посвященные космосу и его изучению.

Планетарий Мининского университета находится в главном корпусе вуза по адресу ул. Ульянова,1.

- Масштабная модернизация — большое событие, - сказала директор Нижегородского планетария им.Г.М.Гречко Галина Муромцева. - Очень хорошо, что благодаря нашим партнерам, друзьям и коллегам из Мининского университета, даже во время ремонта, мы можем продолжить работать для нижегородцев и гостей города на современном оборудование в самом центре города. Большое спасибо всем, кто сделал это возможным!

В январе 57 показов уже посетили более 400 нижегородцев

Выбрать программу для ппросмотра в планетарии Мининского можно по ссылке. Также билет в планетарий доступен по пушкинской карте. Дополнительная информация по телефону: 8 910 790 66 30 и 8(831)281-21-09.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина