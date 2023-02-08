Вторую линию по производству геотекстильного полотна запустили в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вторую высокоскоростную линию по производству геотекстильного полотна ввела в эксплуатацию группа компаний GeoSM в Ильиногорске Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Благодаря мощности новой производственной линии можно будет изготовить до 4 380 тонн продукции в год. Этого вполне хватит для укладки более 4,3 тысячи километров дорожного полотна. Так производство геополотна увеличится вдвое.

Кроме того, запуск второй линии создал 20 дополнительных рабочих мест.

Директор ГК GeoSM Виктор Парекко пояснил, что популярность геотекстиля связана с тем, что материал является безвредным для здоровья человека. Эксплуатационные характеристики синтетического волокна, которое применяется для изготовления полотна ,устойчивы, не подвергаются старению и обладают водоотводящими способностями.