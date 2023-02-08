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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 8:13

Нижегородский подросток обвиняется в незаконном обороте наркотиков

Наркотические средства он приобрел через Интернет
Павел МАЙОРОВ
Нижегородский подросток обвиняется в незаконном обороте наркотиков

Нижегородский подросток обвиняется в незаконном обороте наркотиков

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

17-летний подросток из Нижегородского района Нижнего Новгорода обвиняется в незаконном обороте наркотических средств.

– По версии следствия, 2 февраля 2023 года на улице Усилова у подозреваемого были обнаружены 3 свертка, содержащие наркотические средства, – сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Также стало известно, что подозреваемый приобретал наркотики через Интернет. Кроме того, в ходе расследования было обнаружено и изъято семь закладок с веществом.

Стоит отметить, что подросток является студентом среднего специального учебного заведения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». В ближайшее время подростку будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.