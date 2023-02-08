Перевозчик опроверг стрельбу по маршрутке Т-76 в Нижнем Новгороде ФОТО: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Перевозчик ООО «Автоком» опроверг стрельбу из пневматического оружия по маршрутке Т-76 в Нижнем Новгороде. Об этом он рассказал «Комсомолке» после проведения внутренней проверки.

Днем 5 февраля, когда водитель маршрутки отъезжал от остановки «Просвещенская» к нему подошла пассажирка и сообщила о разбитом стекле задней двери. После осмотра транспортного средства водитель принял решение не продолжать движение по маршруту. Повреждения стекла представляли опасность для пассажиров.

По словам перевозчика, водителем не было замечено актов вандализма от участников дорожного движения, пешеходов и пассажиров.

Предположительно, в стекло двери маршрутки попал камень с дороги. Сейчас поврежденное стекло уже заменено.

Напомним, утром 7 февраля в одном из нижегородских пабликов появилась пугающая новость о том, что в Нижнем Новгороде неизвестный обстрелял маршрутку Т-76 из пневматического оружия.