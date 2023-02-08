Открытый отбор персонала для оборонных предприятий проведут в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде 9 февраля проведут открытый отбор персонала для оборонных предприятий. Мероприятие пройдет в Сормовском филиале Нижегородского центра занятости с 10 до 12 часов, сообщает Управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Во встрече примут участие представители компаний ОПК, которые нуждаются в новых кадрах. Нижегородцы, ищущие работу, смогут получить консультацию об открытых вакансиях, их специфике, условиях работы и уровне зарплаты. Здесь же будут проходит собеседования.

На мероприятии будут работать карьерные консультанты, которые в случае необходимости предложат варианты решения проблемы, если соискателю не хватает необходимых навыков для той или иной работы.

Сормовский филиал центра занятости населения расположен по адресу: ул. Коминтерна, 137. Телефон горячей линии: 8 (831) 273-91-36.

Ранее сообщалось, что нижегородским предприятиям «оборонки» не хватает порядка 12 тысяч работников.