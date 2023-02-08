Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 8 февраля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Электричество и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 8 февраля. Отключения запланированы в Ленинском и Нижегородском районах, об этом сообщается на сайте городского ГОЧС.

В Нижегородском районе без света останутся три дома на улице Богдановича - № 6,6/1 и 20. Электричества не будет с 9:00 до 16:00.

В Ленинском районе отключат горячую воду в доме № 19/5 по улице Даргомыжского. Однако ее не будет всего два часа – с 10:00 до 12:00.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.