Советы директоров «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» утвердили планы развития системы управления производственными активами до 2024 года

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», несмотря на беспрецедентные вызовы, в 2022 году достигли положительных производственных и экономических результатов, в числе которых сокращение операционных расходов, рост импортозамещения и качества оказываемых услуг.

На сегодняшний день компания располагает всем необходимым потенциалом для успешного решения стоящих перед ней задач по дальнейшему развитию и модернизации электросетевого комплекса 20 регионов России, обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей.

– Внедрение системы управления производственными ресурсами поднимет на новый уровень оптимизацию и интеграцию всех внутрикорпоративных процессов. Совет директоров будет способствовать скорейшей реализации данного проекта, – отметил Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети», Председатель советов директоров ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Евгений Ляпунов.

– Наши компании стабильно добиваются выполнения ключевых производственных и финансовых показателей. В 2022 году мы находились в сложнейших условиях санкционного давления и террористической опасности. Тем не менее мы смогли не просто преодолеть эти испытания, мы реализовали все намеченные планы и продолжили курс высокотехнологичного развития электроэнергетики, – подчеркнул Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский.