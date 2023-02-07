Единый номер «122» станет универсальным для всех поликлиник Нижнего Новгорода Фото: Иван МАКЕЕВ

Единый номер «122» станет универсальным для всех поликлиник Нижнего Новгорода уже в марте 2023 года.

– Сейчас каждая поликлиника имеет свой собственный телефонный номер. Но иногда случаются ситуации, когда собственные колл-центры медорганизаций не справляются с потоком обращений. Возникала сложность элементарного дозвона до оператора. Поэтому и создается единый номер такого дозвона, – сообщает в своем телегграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

На данный момент уже проходит тестирование единой диспетчерской службы номера «122».

У службы будут единый телефонный номер для входящих звонков и несколько для распределения на колл-центры. Кроме того, планируется внедрить систему для распознавания голоса, так как некоторым пациентам будет удобнее записываться к врачам через голосового помощника.

– Глубоко уверен, что единый телефон позволит снизить нагрузку на поликлиники и существенно упростить запись пациентов к врачам, – добавил Давид Мелик-Гусейнов.

СПРАВКА:

Ранее единый номер телефона «122» использовался для вопросов, связанных с коронавирусом.