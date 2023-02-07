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НовостиОбщество7 февраля 2023 16:11

Единый номер «122» станет универсальным для всех поликлиник Нижнего Новгорода

Уже проходит тестирование единой диспетчерской службы
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Единый номер «122» станет универсальным для всех поликлиник Нижнего Новгорода

Единый номер «122» станет универсальным для всех поликлиник Нижнего Новгорода

Фото: Иван МАКЕЕВ

Единый номер «122» станет универсальным для всех поликлиник Нижнего Новгорода уже в марте 2023 года.

– Сейчас каждая поликлиника имеет свой собственный телефонный номер. Но иногда случаются ситуации, когда собственные колл-центры медорганизаций не справляются с потоком обращений. Возникала сложность элементарного дозвона до оператора. Поэтому и создается единый номер такого дозвона, – сообщает в своем телегграм-канале заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

На данный момент уже проходит тестирование единой диспетчерской службы номера «122».

У службы будут единый телефонный номер для входящих звонков и несколько для распределения на колл-центры. Кроме того, планируется внедрить систему для распознавания голоса, так как некоторым пациентам будет удобнее записываться к врачам через голосового помощника.

– Глубоко уверен, что единый телефон позволит снизить нагрузку на поликлиники и существенно упростить запись пациентов к врачам, – добавил Давид Мелик-Гусейнов.

СПРАВКА:

Ранее единый номер телефона «122» использовался для вопросов, связанных с коронавирусом.