Стекло в маршрутке Т-76 Нижнего Новгорода могло разбиться из-за камня с дороги

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Пугающая новость появилась в одном из нижегородских пабликов – утром 7 февраля в Нижнем Новгороде неизвестный обстрелял маршрутку Т-76 из пневматического оружия. Очевидцы даже опубликовали фотографию задней двери маршрутки, стекло которой оказалось разбито. Из-за случившегося была проведена внутренняя проверка, рассказал «Комсомолке» перевозчик ООО «Автоком».

Как оказалось, инцидент произошел вовсе не сегодня, а 5 февраля в период между 14:34 и 14:40. Да и было всё вовсе не так, как пишут в интернете.

Когда водитель маршрутки отъезжал от остановки «Просвещенская», к нему подошла пассажирка и сообщила о разбитом стекле. Тогда водитель пошёл осмотреть маршрутку и действительно увидел трещины на стекле задней двери. Продолжать работу с таким повреждением маршрутки водитель не стал, так как это опасно для пассажиров.

– Водителем не было замечено акта вандализма участниками дорожного движения, пассажирами и пешеходами. Утверждать о целенаправленном повреждении транспортного средства оснований нет, – сообщил перевозчик.

Представители ООО «Автоком» предполагают, что в стекло попал камень с дороги, повредив его. На данный момент стекло в транспортном средстве заменено.

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