Пять новых поездов выйдут на маршрут «Городской электрички» в Нижнем Новгороде ФОТО: пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

Пять новых составов четырехвагонных электропоездов выйдут на маршрут «Городской электрички» в Нижнем Новгороде в 2023 году. Поставка будет выполняться с июля по октябрь.

– Новые электрички выйдут на маршрут первой линии Нижегородских центральных диаметров Моховые Горы – Нижний Новгород – Московский – проспект Гагарина, включивший в себя Приокскую линию «Городской электрички», – сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД». – Кроме того, новый подвижной состав будет эксплуатироваться на участке Нижний Новгород – Заволжье.

Электрички произведены Демиховским машиностроительным заводом. Электропоезда предназначены для пригородного движения. Стоит отметить, что составы выполнены в современном дизайне. Кроме того, предусмотрены просторный салон с поручнями, эргономичные кресла и кондиционеры. Крепления велосипедов и аппарели для маломобильных пассажиров установлены в тамбурах головных вагонов.