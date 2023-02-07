Мужчина упал с высоты на легковушку в Нижнем Новгороде

Трагический случай произошел днем 7 февраля. Фото: "Мой Нижний Новгород".

Мужчина упал на легковой автомобиль с большой высоты в Приокском районе Нижнего Новгорода днем 7 февраля. Трагический случай произошел во дворе дома №4 по улице 40-летия Победы.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, мужчина упал с высоты 17 этажа 19-этажного жилого дома. На месте происшествия работали сотрудники полиции и скорая помощь.

В пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту «КП-Нижний Новгород» сообщили, что около 13:20 в правоохранительные органы поступило сразу два сообщения о произошедшем.

- Выехавшими на место происшествия полицейскими установлено, что мужчина выпал с верхних этажей многоквартирного дома, - отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего. Материалы будут переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что женщина упала с моста на Зеленский съезд. Пострадавшая получила травмы и находится в больнице.