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НовостиОбщество7 февраля 2023 14:37

Медицинский хаб построят в Нижегородской области за 3,5 млрд рублей

Объект планируют создать за 3 года
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Медицинский хаб построят в Нижегородской области за 3,5 млрд рублей

Медицинский хаб построят в Нижегородской области за 3,5 млрд рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Концессионное соглашение о строительстве, финансировании и эксплуатации медицинского хаба в Выксе было заключено между Правительством Нижегородской области и ООО «Медси Выкса». Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Медицинский хаб будет состоять из клинико-диагностического центра с отделением стоматологии и станцией скорой медицинской помощи, а также родильный дом.

Инвестиции в проект составят около 3,5 млрд рублей. На создание объекта вместе с проектированием уйдет до 3 лет.

Благодаря этому проекту в Выксунском и близлежащих районах будет доступна качественная как первичная, так и специализированная медицинская помощь.

ЦИФРЫ:

Предполагается, что для амбулаторно-поликлинических отделений в клинико-диагностического центра будет не менее 100 посещений в смену. Для больницы планируется не менее 300 коек, а для родильного дома – не менее 30 родильных коек.