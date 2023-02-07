Плата за наем квартир увеличится в Нижнем Новгороде на 16 рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Плата за наем жилья увеличится в Нижнем Новгороде на 16 рублей с 1 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Базовый размер платы за наем жилья составит 103,04 рубля за один квадратный метр. В 2022 году он был равен 87,04 рублям.

Изменение платы связано с требованиями методики, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

– Согласно правовым нормам базовый размер платы за наем жилого помещения рассчитывается исходя из средней цены за один квадратный метр общей площади квартир на вторичном рынке жилья в субъекте Российской Федерации, в котором находится жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, предоставляемое по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, – отметили в администрации.

Чтобы определить плату за наем жилого помещения, были учтены коэффициенты качества благоустройства и месторасположения дома.