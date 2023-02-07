Донорскую акцию «Энергия жизни» провело в Нижегородской области АО «Транснефть-Верхняя Волга»

АО «Транснефть-Верхняя Волга» провело донорскую акцию «Энергия жизни» в Нижегородской области. В мероприятии приняли участие 45 сотрудников Горьковского районного нефтепроводного управления (ГРНУ).

Всего было собрано почти 22 литра крови и её компонентов. Многие добровольцы принимали участие в подобной акции уже не в первый раз.

Процедуру проводили выездные бригады медиков на базе передвижных мобильных комплексов заготовки крови, совместно с областным центром крови им. Н.Я. Климовой. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции соблюдались необходимые санитарные требования, использовались средства индивидуальной защиты.

Всего было собрано почти 22 литра крови и её компонентов

Справочно:

АО «Транснефть-Верхняя Волга» совместно с медицинскими учреждениями и региональными центрами переливания крови в период с 2018 по 2022 г. реализовало шесть добровольческих проектов с участием более 500 работников аппарата управления, Центра промышленной автоматизации, Володарского районного нефтепроводного управления, а также Великолукского завода «Транснефтемаш». Суммарно было собрано более 220 литров. Мероприятия реализуются в рамках корпоративной программы добровольчества (волонтерства).

Фото: АО «Транснефть-Верхняя Волга»