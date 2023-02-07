Мобильное приложение для учителей планируют разработать в Нижегородской области к 2024 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Команда нижегородского регионального ресурсного центра Всероссийского проекта «Навигаторы детства» планирует разработать мобильно приложение для учителей к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на онлайн-семинар для руководителей методических объединений классных руководителей региона.

Изначально 3,1 тысяч работников сферы образования и воспитания детей прошли опрос, по результатам которого большинство поддержало идею по созданию приложения. А уже на семинаре были высказаны пожелания.

– По мнению педагогов, приложение должно включать готовые конструкции, методические и дидактические и материалы для работы классного руководителя, в том числе онлайн-календарь мероприятий в сфере воспитания, сервис для общения с родителями и информацию о юридических документах, регулирующих сферу воспитания в нашей стране, – отметил специалист по методическому сопровождению ФГБУ «Росдетцентр», сотрудник регионального ресурсного центра проекта «Навигаторы детства» Никита Тарасов.