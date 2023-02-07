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НовостиНовости компаний7 февраля 2023 11:25

МегаФон запустил решение для организации корпоративной телефонии

Сервис ориентирован на компании крупного бизнеса
МегаФон запустил решение для организации корпоративной телефонии

МегаФон запустил решение для организации корпоративной телефонии

МегаФон запустил отечественное решение для организации телефонии «Корпоративная АТС». Сервис поможет организовать телефонную связь в крупных компаниях, а также эффективно построить работу контактных центров.

«Корпоративная АТС» от МегаФона реализована на базе отечественного ПО и включена в реестр Минцифры. Решение интегрируется с любыми внутренними системами компаний и дает возможность бесшовного перехода с аналогичных зарубежных сервисов, что особенно актуально для бизнеса в условиях импортозамещения.

Сервис ориентирован на компании крупного бизнеса, которым базового функционала платформ по организации телефонии уже недостаточно для создания единого телефонного пространства. «Корпоративная АТС» гибко адаптируется под индивидуальные требования клиентов и позволяет организовать единую унифицированную систему коммуникаций, объединив территориально распределенные структуры в одну телефонную сеть, а также подключить и организовать работу корпоративных или аутсорсинговых контактных центров.

«Стабильная связь и современные коммуникационные сервисы сегодня служат основой построения эффективных бизнес-коммуникаций. Благодаря интеграции с любыми CRM-системами и программным обеспечением от разных производителей, «Корпоративная АТС» собирает в едином решении всю необходимую информацию – историю обращений и заказов, запись разговоров и статистику, помогая поддерживать высокую скорость обслуживания клиентов. Функционал платформы можно дополнить другими решениями МегаФона, например, подключить голосовых роботов и системы распознавания и синтеза речи Speech-to-Text», - говорит Кирилл Самошонков, директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

Для сотрудников контактных центров доступна система записи и оценки разговора, визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и расписанию с возможностью переключения между установленными сценариями ответа. Пользователь может установить неограниченное количество сценариев переадресации и при помощи голосового меню (IVR) эффективно распределять входящие звонки, снижая количество пропущенных вызовов и уменьшая нагрузку на операторов.

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Фото: МегаФон

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