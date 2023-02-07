Игрок БК “Пари Нижний Новгород” поздравил с 75-летием факультет физкультуры и спорта вуза

Игры турнира среди мужских команд по баскетболу, приуроченные к 75-летию факультета физической культуры и спорта, прошли в Мининском университете 4 и 5 февраля. В них приняли участие команды участники высшей лиги Чемпионата Нижегородской области: СШОР НГСХА, БК “Автозаводец” и БК “Дзержинск”, а также сборная Мининского университета.

Участников соревнований приветствовал игрок БК “Пари Нижний Новгород”, кандидат в сборную России по баскетболу Михаил Беленицкий. Он поздравил факультет физической культуры и спорта Мининского университета с 75-летием и пожелал дальнейшего развития спортивному движению вуза.

Победителем этого турнира стала команда НГСХА СШОР, Мининский университет взял серебро, третье место у БК “Дзержинск”. Самым ценным игроком финального матча признан игрок сборной Мининского университета, студент 1 курса факультета физической культуры и спорта Алим Бахтияров.

В Мининском университете прошел турнир среди мужских команд по баскетболу

- В честь 75-летия нашего факультета запланирована серия спортивных турниров, а также встреч со знаменитыми спортсменами, - сказал ректор вуза Виктор Сдобняков. - Мы организуем такие события для наших студентов, ведь ничто так не мотивирует к действию, как история успеха человека, который благодаря своему труду и упорству достиг профессиональных высот.

Ректор Мининского отметил, что праздники спорта в вузе в этом году будут проходить часто.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина