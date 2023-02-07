17-летняя студентка вышла из общежития и пропала в Дзержинске. Фото: поисковый отряд "Рысь"

В Дзержинске разыскивают 17-летнюю студентку, которая ушла из общаги и до сих пор не вернулась. Информация опубликована в соцсетях поискового отряда «Рысь».

В последний раз Елизавету Хилову видели в общежитии технического колледжа на улице Петрищева, 10. Однако около 22 часов она вышла оттуда и исчезла. Куда пропала студентка, никто не знает, однако на связь с близкими она не выходит.

При себе у нее были студенческий билет, банковская карта и мобильный телефон. Одета Елизавета была в черную куртку оверсайз, голубые джинсы и черные ботинки, на голове – вязаная шапка. Рост девушки 167 сантиметров, глаза голубые, волосы светлые.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Елизаветы, просьба позвонить в полицию 102 или волонтерам 8(831)2838200.