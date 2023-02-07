Первичное отделение “Движение первых” откроется 8 февраля в Мининском университете

"Движение Первых" - это Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи, а Мининский университет станет первым вузом Нижнего Новгорода, в котором начнет работу его первичное отделение. Оно объединит школьников и студентов города. В День российской науки, 8 февраля, в Мининском состоится открытие отделения.

“Движение первых”, по мнению ректора вуза Виктора Сдобнякова, станет для студентов вуза важной площадкой для самореализации:

- Мининский университет всегда выступает за новые проекты, особенно если они открывают дополнительные возможности для развития студентам и школьникам, - отметил он. - В рамках РДДМ наши студенты станут наставниками ребят из школ, инициативными участниками молодежных проектов и помощниками советников директоров по воспитанию. Такой процесс коммуникации - бесценный опыт, ребята не только “прокачают” свои soft skills как на региональном, так и на всероссийском уровне, но и смогут начать свой профессиональный путь.

Также 8 февраля в Точке кипения Мининского с 13.00 до 15.00 пройдут научно-образовательные мастер-классы от научных студенческих объединений и ведущих учёных университета.

Напомним, 20 августа 2022 года решением Координационного совета Российского движения детей и молодежи были утверждены первые семь Председателей Советов Региональных отделений Движения. В этот перечень вошла и Нижегородская область.

Организация объединит молодежь для самореализации и раскрытия талантов

Целью “Движение первых” является формирования у ребят мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей и подготовка к жизни в современном обществе. Кроме того, Движение позволит молодежи стать инициаторами проектов и раскрыть свои творческие таланты. Всего в организации 12 направлений развития от здорового образа жизни до дипломатии и международных отношений.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина