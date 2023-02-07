Три расселенных дома готовят под снос на улице Циолковского в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Три расселенных дома готовят под снос в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Дома № 2, 3, 4 находятся на улице Циолковского и считаются аварийными. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на администрацию Сормовского района.

Расселение 17 квартир завершено, как и юридические процедуры в отношении жителей. Наниматели получили жилые помещения, а собственники – денежную компенсацию. На данный момент дома отключаются от коммуникаций.

После демонтажа трех домов к сносу будет готовиться дом №10 по улице Циолковского. Сейчас завершаются юридические процедуры в отношении жителей последней квартиры.

Напомним, в октябре 2020 года в Нижнем планировалось снести 17 домов на улице Циолковского. Все они были признаны аварийными.