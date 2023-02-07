Евгений Люлин встретился с воспитанниками нижегородской православной гимназии 6 февраля 2023 года ФОТО: сайт Нижегородской митрополии

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин встретился с воспитанниками нижегородской православной гимназии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 6 февраля. Евгений Люлин обсудил с учениками пятых и шестых классов ход сражений Великой Отечественной войны, а также рассказал факты о Сталинградской битве. Встреча проходила в рамках урока «Разговор о важном». Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Данная тема была интересна ребятам, они задавали вопросы.

Директор гимназии протоиерей Евгений Худин считает, что такие встречи стоит проводить чаще. Привлекать для патриотических уроков можно разных людей: достигших профессиональных или духовных высот.

– Особенно ценю такие встречи, где можно напомнить ребятам о патриотизме, проявлениях любви к Родине – об этом с детьми нужно и важно разговаривать. Попытался передать свое отношение и эмоции детям. Хочется, чтобы они знали историю не только в цифрах, но и прочувствовали всю трагичность и одновременно величественность событий Сталинграда, – сказал Евгений Люлин.