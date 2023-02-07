Около 20 заявок подали жители поселков Дзержинска на участие в проекте «Вам решать!»

С 1 февраля начался прием заявок от жителей городского округа Дзержинск на участие в губернаторском проекте инициативного бюджетирования «Вам решать!». Уже за первую неделю было подано порядка 20 заявок на участие в конкурсе от жителей пригородных поселков.

«В основном сейчас поданы те заявки, которые жители поселков не успели подать в прошлом году – не смогли собрать инициативную группу или пропустили сроки подачи заявки. Поэтому в этом году они заранее определили инициативную группу, подготовили заявку и просто ждали старта проекта. В основном заявки пока касаются ремонта поселковых дорог. Уверен, что в ближайшее время будут поданы заявки не только от жителей поселков, но и от горожан. Время еще есть, есть возможность выступить с инициативой и сделать еще один уголок города более благоустроенным, комфортным, красивым», – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

На данный момент поданы заявки на ремонт автодороги по ул. Федеративной в поселке Игумново, ул. Зои Космодемьянской, пер. Южного и Мирного в поселке Юрьевец, ул. Дачной в поселке Дачном, ул. Луговой и ул. Набережной в поселке Гавриловка, ул. Чапаева и ул. Полевой в поселке Горбатовка, нескольких проездов на поселковых территориях и др.

Напомним, жители городского округа Дзержинск могут внести свои предложения по преобразованию общественных пространств по семи направлениям: «Наши дороги», «Наш двор», «Спорт для всех!», «Все лучшее – детям!», «Общественные пространства», «Наша инфраструктура» и «Наша инициатива». В рамках программы «Вам решать!» могут быть отремонтированы и благоустроены дороги, тротуары, скверы, пляжи, спортивные объекты, объекты жилищно-коммунального хозяйства, освещения и водоснабжения, а также памятники, библиотеки, учреждения культуры и детские площадки.

Для участия в проекте «Вам решать!» необходимо собрать инициативную группу до 10 человек и подать заявление об определении границ территории для реализации проекта в департамент управления делами администрации Дзержинска (пл. Дзержинского, 1, каб. 7) или через «Обращения» на сайте адмдзержинск.рф.

С 6 марта по 7 апреля 2023 года на сайте Golosza.ru пройдет голосование по определению инициатив, которые будут реализованы в рамках проекта.