Полеты в Шарм-эль-Шейх возобновились из Нижнего Новгорода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Нижнего Новгорода возобновились полеты на египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта им. Валерия Чкалова.

Чартерные рейсы будет выполнять египетская авиакомпания Al Masria Universal Airlines, который ранее еще никогда не работал с нижегородским аэропортом. Полеты будут осуществляться на воздушных судах Airbus A321 два раза в неделю.

- По воскресеньям вылеты из Нижнего Новгорода в 00:50, прибытие на побережье Красного моря в 06:00, по средам - в 03:05, прибытие 08:15, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было восстановлено весной 2021 года после длительного перерыва, который длился более пяти лет. Причиной прекращения полетов стал теракт 31 октября 2015 года на борту самолета, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли все 224 человека, находившиеся на борту судна.