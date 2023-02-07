Волна эвакуаций вновь прокатилась по школам Нижнего Новгорода 7 февраля

Эвакуация в школе №55. Фото: Татьяна Е. в ВК.

Массовая эвакуация проводится в школах Нижнего Новгорода и области утром 7 февраля, об этом сообщают родители учащихся. Так, жительница Канавинского района областного центра Татьяна Е. на своей странице в соцсетях опубликовала фото с толпой учащихся у стен школы.

- Опять эвакуация. Школа 55, - сообщила женщина в комментариях.

В настоящее время из различных источников известно, что эвакуированы учащиеся, педагогические коллективы и персонал школ №51, №55, №62, №74, №96, №121, №176, школы №2 города Кстово. Списки продолжают пополняться.

В пресс-службе регионального ГУ МВД никак не прокомментировали происходящее.

Напомним, что массовые эвакуации в школах Нижнего Новгорода и Кстова проводились буквально накануне, причем в списки попали все те же школы №55 и №176.

К слову, в последнее время эвакуации в нижегородских школах заметно участились. К счастью, сообщения о минированиях раз за разом не находили подтверждения.