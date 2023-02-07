Около 50км освещения смонтируют на трассах Нижегородской области в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 50 км сетей наружного освещения смонтируют на трассах Нижегородской области в 2023 году. В эксплуатацию сданы уже первые участки, где в этом году проводились работы. Это участок на трассе Владимир – Муром – Арзамас в деревне Шелокша (Кулебакский район), протяженность которого составляет 700 м. Также в пользование сдан участок в 1,6 км в Павлове.

– Также в 2023 году будут выполнены работы по освещению участков региональных дорог Володарск – Ильино – выход на М-7, Кстово - Дальнее Константиново – а/д Нижний Новгород – Саратов, подъездов к Игумново, к центральной районной больнице в селе Починки, к селу Вад и на ряде других дорог, которыми часто пользуются не только автомобилисты, но и пешеходы, – сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

Общая сумма контракта 2022-2023 годов составляет более 370 млн рублей.