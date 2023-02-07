Дзержинцы определят общественное пространство, которое примет участие в конкурсе «Малые города и исторические поселения»

В рамках подготовки заявки от города Дзержинска на участие во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» завершился сбор предложений от жителей по территориям, которые они считают необходимым благоустроить в историческом центре города.

«Мнение жителей нам важно при формировании планов работ по благоустройству, ведь мы работаем для создания действительно комфортной и безопасной среды в городе. Департамент благоустройства берет в работу все предложения жителей, правда, по условиям федерального проекта на голосование мы выставим только общественные пространства, расположенные в историческом центре Дзержинска, – отметил заместитель главы города Дзержинска Денис Дергунов. – Среди предложений горожан были придомовые территории, общественные пространства за границами исторического центра. С жителями свяжутся и сопроводят их проекты для включения в проект “Вам решать!” или программу “Формирование комфортной городской среды”».

С 8 по 17 февраля на сайте Golosza.ru и в официальной группе администрации города Дзержинска в социальной сети ВКонтакте состоится рейтинговое онлайн-голосование за общественное пространство, которое примет участие в конкурсе «Малые города и исторические поселения». На голосование будут выставлены следующие общественные пространства: ул. Урицкого с прилегающими территориями, включая площадь Синявского и сквер Патоличева, и сквер вокруг Дворца культуры химиков с прилегающим бульваром Победы.

Напомним, город Дзержинск участвует в конкурсе в третий раз. Впервые Дзержинск подал заявку для участия в конкурсе на 2019 год. Благодаря двум победам в конкурсе в 2019 и в 2021 годах в городе были благоустроены Центральный парк культуры и отдыха, сквер на площади Дзержинского и пешеходная Парковая аллея. Общая сумма финансирования на благоустройство этих территорий из бюджетов разного уровня составила около 250 млн рублей.

Всероссийский конкурс лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года по поручению Президента России Владимира Путина. Конкурс является частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».