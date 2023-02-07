Автомобиль «Рено Логан» полностью выгорел на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ночью 6 февраля произошел пожар на Московском шоссе в Нижнем Новгороде – там внезапно вспыхнул автомобиль «Рено Логан». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 21:51 6 февраля, - рассказали в ведомстве. – В это время загорелся автомобиль «Рено Логан» на Московском шоссе в Канавинском районе. Чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось всего шесть минут. К тому времени автомобиль полностью выгорел на площади два квадратных метра. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, вероятной причиной пожара стала неисправность систем и механизмов транспортного средства.

Напомним, накануне произошел пожар в знаменитом «плоском» доме на улице Пролетарской. Квартира загорелась в понедельник днем. Из горящей высотки эвакуировали 35 человек.