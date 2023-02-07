Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в Нижнем НовгородеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 февраля 2023 7:00

Автомобиль «Рено Логан» полностью выгорел на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Автомобиль «Рено Логан» полностью выгорел на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.

Автомобиль «Рено Логан» полностью выгорел на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ночью 6 февраля произошел пожар на Московском шоссе в Нижнем Новгороде – там внезапно вспыхнул автомобиль «Рено Логан». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 21:51 6 февраля, - рассказали в ведомстве. – В это время загорелся автомобиль «Рено Логан» на Московском шоссе в Канавинском районе. Чтобы справиться с огнем, пожарным потребовалось всего шесть минут. К тому времени автомобиль полностью выгорел на площади два квадратных метра. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, вероятной причиной пожара стала неисправность систем и механизмов транспортного средства.

Напомним, накануне произошел пожар в знаменитом «плоском» доме на улице Пролетарской. Квартира загорелась в понедельник днем. Из горящей высотки эвакуировали 35 человек.