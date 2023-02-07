Экс-министра нижегородского минтранса Вадима Власова могу отправить в колонию на 6 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего министра нижегородского министерства транспорта Вадима Власова могут отправить в исправительную колонию общего режима на шесть лет. Такой срок запросило обвинение. Об это сообщает «NewsNN».

Помимо шести лет колонии, Вадиму Власову грозит запрет на занимание государственных должностей в течение трех лет.

Также на 3,5 года хотят отправить в исправительную колонию экс-директора ГКУ НО «ГУАД» Дениса Цветкова. Он обвиняется в пособничестве в злоупотреблении полномочиями. Денису Цветкову могут запретить занимать должности в течение 2,5 лет.

Было установлено, что «ГУАД» не заключал договоры с некоторыми предпринимателями по содержанию дорог Нижегородской области. Участникам конкурса сообщали, что они неверно заполнили форму банковских гарантий. Хотя все было оформлено по закону.

Прокурор считает, что руководил выполнением этой схемы Вадим Власов, а Денис Цветком был пособником. Все это происходило в интересах ОАО «Дорожное» Александра Васина.

Стоит отметить, что Власов все еще отрицает свою вину, тогда как Цветков признался в пособничестве.