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НовостиОбщество7 февраля 2023 5:57

Свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 7 февраля

Отключения запланированы в Автозаводском и Канавинском районах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 7 февраля.

Свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 7 февраля.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Электричество отключат в нескольких домах в двух районах Нижнего Новгорода 7 февраля. Отключения запланированы в Автозаводском и Канавинском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Ленинском районе без свет останутся дома № 21/2 и 21/3 по улице Краснодонцев. Электричества не будет с 12 до 17 часов.

В Канавинском районе отключение запланировано на улице Должанской,1а,и Мануфактурной,12. Света не будет почти весь день с 9 до 17 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.