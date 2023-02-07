Директором нижегородской школы №91 стала Ирина Воробьева. Фото: Яндекс. Карты

Директором нижегородской школы №91 назначена Ирина Воробьева, которая ранее возглавляла школу-интернат № 71. Об этом сообщает департамент образования администрации Нижнего Новгорода.

Трудовой стаж Ирины Воробьевой составляет более 25 лет. Она родилась в 1978 году. После окончания Городецкого педагогического училища работала в школе «181. В 2005 году окончила нижегородский педуниверситет, а с 2010 по 2019 годы работала заместителем директора в школе-интернате №2 для слабовидящих детей.

- За время работы Ирины Воробьевой заместителем директора ГКОУ «Школа-интернат № 2» трижды получила титул «Лучшее образовательное учреждение города». Под ее руководством в школе была разработана и реализована программа «Профессиональная ориентация слабовидящих детей», - рассказали в департаменте.

В 2017 году Ирина Изосимовна окончила Высшую школу экономики в Москве, в последние три года работала директором школы-интерната №71 в Нижнем Новгороде.

Как отметил директор городского департамента образования Владимир Радченко, за время ее работы укрепилась материально-техническая база школы, появилось много внеклассной деятельности по различным направлениям. По его словам, Ирина Изосимовна «понимает вектор, в котором надо двигаться».

Напомним, Игорь Богданов, который возглавлял школу №91 более 30 лет, покинул пост директора в августе 2022 года.